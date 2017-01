France 3 09:40 bis 10:50 Sonstiges Scooby-Doo, du sang froid ! USA 2007 Stereo 16:9 Merken Le professeur Jeffries part à la recherche de l'abominable homme des neiges dans les montagnes de l'Himalaya, accompagné de son sherpa Pemba. Mais celui-ci ne veut pas s'aventurer trop loin et le professeur poursuit seul. Alors que Fred, Véra et Daphné les attendent à Paris, Scooby-Doo et Sammy sont à bord d'un avion. Ils croient arriver dans la capitale française mais font, en fait, route vers l'Himalaya... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chill Out, Scooby-Doo Regie: Joe Sichta Drehbuch: Adam Scheinman, Joe Sichta

