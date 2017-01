France 3 02:25 bis 04:20 Sonstiges Roberto Alagna chante Noël 2015 Stereo 16:9 Merken A Monte-Carlo, le ténor Roberto Alagna, entouré par ses amis artistes, venus de tous les horizons musicaux, interprète les plus chants de Noël du monde entier. Dans la Salle des Etoiles du Sporting d'été de Monte-Carlo, Roberto Alagna et ses nombreux invités sont accompagnés par l'Orchestre Philharmonique et le Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo, ainsi que par les Petits Chanteurs de Monaco, sous la direction d'Yvan Cassar. Seuls, en duo ou en choeur, ces artistes entonnent les chants sacrés les plus emblématiques de la période de Noël, mais aussi des chants traditionnels internationaux, ou encore des chansons populaires des répertoires du monde entier. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Roberto Alagna, Aleksandra Kursak, Patrick Fiori, Karine Deshayes, Nolwenn Leroy, Salvatore Adamo, Joyce Jonathan, Agnès Jaoui

