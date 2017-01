France 3 00:25 bis 02:25 Sonstiges 39e Festival international du Cirque de Monte-Carlo 2015 Stereo 16:9 Merken A Monaco, 2015 est l'année de la Russie, et ce 39e Festival international du Cirque est l'une des premières manifestations à célébrer cet événement. A cette occasion, le Comité d'organisation, placé sous la présidence de S.A.S. la princesse Stéphanie, a convié des artistes russes qui ont été récompensés par les prestigieux Clowns d'or, d'argent et de bronze. Après le Grand Ballet russe, en ouverture du festival, c'est au tour de la troupe de Iakov Ekk, des djiguites cosaques, de se produire sur scène, puis à celle d'Arkadyi Shatirov, composée de jeunes femmes acrobates, et qui constitue sans doute le numéro phare de cette 39e édition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cyril Féraud