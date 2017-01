France 3 10:10 bis 10:50 Sonstiges Scooby-Doo et le monstre du lac USA 2010 Stereo 16:9 Merken Les cours terminés, Velma, Sammy, Fred et Daphne, toujours accompagnés par leur chien Scooby-Doo, partent travailler pour l'été au sein du camp de vacances tenu par Thorny, l'oncle de Daphne. Avec l'argent gagné, ils pourront rembourser les dommages causés lors de leur précédente aventure. En arrivant à Erie Point, la fine équipe découvre qu'une créature mystérieuse fait fuir une bonne partie des estivants... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Fred) Hayley Kiyoko (Velma) Kate Melton (Daphne) Nick Palatas (Sammy) Ted McGinley (l'oncle Thorny) Richard Moll (Elmer Uggins) Nichelle Nichols (la sénatrice) Originaltitel: Scooby-Doo ! Curse of the Lake Monster Regie: Brian Levant Drehbuch: Steven Altiere, Daniel Altiere Musik: David Newman