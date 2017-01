France 3 03:15 bis 04:20 Sonstiges Les secrets de "Plus belle la vie" La magie continue F 2016 Stereo 16:9 Merken L'un des aspects de "Plus belle la vie" est de refléter le quotidien, de retranscrire l'air du temps et d'aborder les sujets sociaux les plus sensibles, comme l'homosexualité, le racisme ordinaire, le harcèlement ou les dépendances. Or, parfois, il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité. Des téléspectateurs racontent à trois comédiens de la série les épreuves qu'ils ont dû affronter et dont ils ont trouvé l'écho dans les parcours des personnages de "Plus belle la vie". Ils expliquent comment cette émission de divertissement a joué un jour un rôle inattendu et salvateur dans leur existence. In Google-Kalender eintragen Regie: Lionel Chabert

