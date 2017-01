France 3 02:05 bis 03:15 Sonstiges Pas de dieux et Soir de fête Stereo 16:9 Merken "Pas de dieux", ballet pastiche sur le "Concerto en fa" de Gershwin, a été chorégraphié originellement par Gene Kelly. Au cours de cette soirée niçoise dédiée à la danse américaine, le Ballet Nice Méditerranée, dirigé par le danseur Eric Vu-An, donne également à voir et à entendre "Soir de fête", une chorégraphie de Léo Staats réglée par Eric Vu-An sur une musique de Léo Delibes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Musik: George Gershwin, Léo Delibes