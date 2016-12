France 3 20:55 bis 22:20 Sonstiges Chambre 327 F 2012 Stereo 16:9 Merken Depuis la mort de son époux, Jade Marsac dirige seule le palace, propriété de la famille depuis plusieurs générations. Le jour des fiançailles de sa fille, son futur gendre, Fabien, est retrouvé assassiné dans l'une des suites de l'hôtel, en compagnie d'une prostituée. Les événements s'enchaînent rapidement : la jeune fiancée, accusée du meurtre de son futur époux, est emprisonnée. Dès lors, Jade devient la cible de ses concurrents, qui n'hésitent pas à salir et à déstabiliser leur rivale, déjà affaiblie par les drames qui endeuillent son existence. Quant à sa belle-famille, elle n'est pas plus indulgente envers elle. Effondrée, Jade tente de prouver l'innocence de sa fille... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Isabel Otero (Jade Marsac) Pierre Cassignard (Romain Dechassey) Lannick Gautry (Clément Ognard) Flore Bonaventura (Lisa Marsac) Jean-Marie Winling (Louis Marsac) Lisa Martino (Isabelle Marsac) Marie-Christine Adam (Hélène Marsac) Regie: Benoît d'Aubert Drehbuch: Julien Sarfati, Dominique Golfier