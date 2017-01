France 2 03:05 bis 05:00 Sonstiges A vos pinceaux 16:9 Merken Pendant quatre semaines, dix amateurs, passionnés de peinture et de dessin, sélectionnés parmi près de 2000 candidatures, sillonnent la France, du parc de Thoiry au jardin de Claude Monet à Giverny en passant par Saint-Malo, pour réaliser diverses épreuves artistiques. Armés de leurs crayons, pinceaux ou bombes de peinture, ils s'affrontent autour de techniques telles que le fusain, le nu ou le portrait. Ils sont crêpier, pédopsychiatre, ingénieur, comptable, étudiant ou retraité et s'apprêtent à vivre une expérience unique, sous le regard attentif des deux membres du juré : Bruno Vannacci, artiste peintre et professeur d'arts appliqués et Fabrice Bousteau, journaliste et rédacteur en chef de Beaux Arts magazine. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marianne James