France 2 02:10 bis 03:40 Sonstiges 60 ans d'Eurovision 2016 16:9 HDTV Retour en images sur l'histoire riche en tubes et en émotion du Concours Eurovision de la Chanson, l'un des plus anciens programmes télévisés du monde. Grâce à des interviews exclusives de ceux et celles qui ont commenté l'Eurovision Laurent Ruquier, Jean-Paul Gaultier, Denise Fabre, Cyril Féraud, Patrice Laffont, Dave ou encore Patrick Sabatier - ce documentaire retrace chronologiquement l'histoire de la plus grosse compétition musicale jamais organisée. Chaque année, 300 millions de téléspectateurs se passionnent pour ce rendez-vous. Soixante ans d'Eurovision, c'est tout autant de petites histoires étonnantes. Regie: Léa Coyecques