France 2 00:10 bis 01:45 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Meurtres ABC F 2008 16:9 Merken Une vague de crimes sans précédent s'est abattue sur la ville, mais le tueur fait à chaque fois parvenir aux forces de l'ordre une lettre les informant de la date et du lieu du prochain meurtre. La sinistre missive est invariablement signée de trois lettres : "ABC". Incapable, malgré ces indices, d'arrêter ce tueur récidiviste, la police met le commissaire Larosière sur l'affaire. Secondé par l'inspecteur Lampion, son jeune élève enthousiaste et naïf, le vieux maître "ès crimes", sentencieux et poète, se met au travail. Il se révèle cependant rapidement dans l'impossibilité de stopper le parcours d'"ABC"... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Antoine Duléry (Jean Larosière) Marius Colucci (Emile Lampion) Denis Lavant (André Custe) Bérangère Bonvoisin (Bénédicte Calvez) Jean-François Garreaud (le docteur Granet) Nicolas Bridet (Duval) Chloé Stefani (Lili Daste) Regie: Eric Woreth Drehbuch: Jean-Luc Gaget, Nathalie Hertzberg, Daniel Saint-Hamont, Agatha Christie