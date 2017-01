France 2 22:30 bis 00:05 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Témoin muet F 2013 16:9 HDTV Merken Deux meurtres et un chien pour seul témoin. Un chien et des fantômes qui hantent le château familial dans lequel s'est déroulé le drame, brûlant semble-t-il de révéler le nom de l'assassin, sans toutefois pouvoir parler. Pour Laurence, qui ne croit pas aux revenants et autres phénomènes surnaturels du genre, cette affaire se présente mal et n'augure rien de bon. D'autant plus que sa propre mère, la fantasque Alexina, a décidé de s'en mêler. Pire, elle s'est prise d'affection pour Alice Avril et s'est mis en tête de la marier à son fils. De gros maux de tête en perspective pour le commissaire Laurence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (Swan Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril) Françoise Fabian (Alexina Laurence) Elodie Frenck (Marlène) Nathalie Richard (Geneviève Ranson) Isabelle de Hertogh (Bella Siatidis) Vincent Schmitt (Georges Siatidis) Regie: Marc Angelo Drehbuch: Thierry Debroux, Agatha Christie