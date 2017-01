France 2 20:55 bis 22:57 Sonstiges A vos pinceaux 16:9 Merken Les candidats de Marianne James dévoilent toute la palette de leur talent lors de trois nouvelles épreuves hautes en couleurs. Les peintres amateurs, passionnés par leur art, s'exercent toujours sous l'oeil avisé de Fabrice Bousteau et Bruno Vannacci, les deux jurés aux approches diamétralement opposées qui doivent les départager et éliminer deux nouveaux participants à l'issue de cette deuxième semaine de compétition. Les petits pinceaux sillonnent la France pour se livrer à divers exercices de style, du plus académique au plus original, armés de leurs crayons, bombes de peinture et autres supports. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marianne James