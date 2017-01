France 2 01:55 bis 03:50 Sonstiges Le congrès ISR, D, PL, LUX, F, B 2013 16:9 HDTV Merken L'actrice Robin Wright reçoit, un jour, une demande curieuse des studios Miramount. Ses dirigeants lui proposent de la scanner entièrement afin de créer un alias, un être virtuel de sa personnalité de comédienne. Après maintes hésitations, Robin finit par accepter. Les années passent. Invitée au congrès de la Miramount, Robin apprend qu'il est désormais possible de créer un film formaté à la demande du spectateur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Wright (Robin Wright) Harvey Keitel (Al) Jon Hamm (Dylan Truliner) Kodi Smit-McPhee (Aaron Wright) Danny Huston (Jeff) Sami Gayle (Sarah Wright) Michael Stahl-David (Steve) Originaltitel: The Congress Regie: Ari Folman Drehbuch: Ari Folman Musik: Max Richter