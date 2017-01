France 2 22:25 bis 23:05 Sonstiges Castle Pas de bol, y'a école USA 2013 16:9 HDTV Merken Comme Kate se trouve toujours à Washington, Richard décide de s'intéresser à l'enquête menée par Ryan et Esposito, qui concerne le meurtre de Charlie Reynolds, une vedette de la télévision qui a joué dans de nombreuses séries pour adolescents. Rapidement, Kate et Rachel sont amenées à prendre l'affaire en main car, d'après certaines preuves, Charlie Reynolds aurait eu des contacts avec des membres de la mafia russe. Par ailleurs, Richard commence à ne plus supporter la présence permanente de Pi chez lui, surtout qu'il cherche à lui imposer son obsession pour la nourriture saine. Il envisage de déménager à Washington pour retrouver Kate... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Lisa Edelstein (Rachel McCord) Seamus Dever (Kevin Ryan) Jon Huertas (Javier Esposito) Molly C Quinn (Alexis Castle) Myko Olivier (Pi) Originaltitel: Castle Regie: Larry Shaw Drehbuch: Elizabeth Beall Musik: Robert Duncan