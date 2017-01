France 2 15:00 bis 16:50 Komödie Populaire F, B 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken En 1958. La jeune Rose Pamphyle vit avec son père, un veuf bourru, dans un petit village normand. Son destin est déjà tout tracé : elle est promise au fils du garagiste et à une existence de femme au foyer, docile et soignée. Mais Rose voit les choses d'un autre oeil. Elle s'enfuit pour Lisieux, où Louis Echard, patron d'un cabinet d'assurances, cherche une secrétaire. Découvrant que la jeune femme est douée d'une faculté très particulière - elle tape à la machine à une vitesse redoutable -, Echard se met en tête de l'entraîner pour des concours de vitesse dactylographique, et de faire d'elle la fille la plus rapide du pays... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Louis Échard) Déborah François (Rose Pamphyle) Bérénice Bejo (Marie Taylor) Shaun Benson (Bob Taylor) Mélanie Bernier (Annie Leprince-Ringuet) Nicolas Bedos (Gilbert Japy) Miou-Miou (Madeleine Échard) Originaltitel: Populaire Regie: Régis Roinsard Drehbuch: Régis Roinsard, Daniel Presley, Romain Compingt Kamera: Guillaume Schiffman Musik: Robin Coudert, Emmanuel D'Orlando