France 2 21:00 bis 22:35 Komödie Les aventures de Rabbi Jacob F, I 1973 Gérard Oury, Danièle Thompson, Josy Eisenberg

Rabbi Jacob, un vieux juif américain, s'envole pour Paris. Dans le même temps, Victor Pivert, un homme d'affaires volcanique, xénophobe et foncièrement antisémite, roule à tombeau ouvert vers la capitale, où il doit marier sa fille chérie. Un accident sans gravité le laisse au bord de la route. Pivert croit trouver du secours dans une usine de chewing-gum mais tombe sur de patibulaires Arabes qui séquestrent un leader révolutionnaire, Slimane. Pivert et Slimane parviennent à s'enfuir. Le hasard les conduit à se déguiser en rabbins pour échapper à leurs poursuivants au moment même où Rabbi Jacob débarque de son avion. La confusion est inévitable...

Schauspieler: Louis de Funès (Victor Buntspecht) Marcel Dalio (Rabbi Jacob) Miou-Miou (Antoinette Buntspecht) Suzy Delair (Germaine Buntspecht) Claude Giraud (Mohamed Larbi Slimane / Rabbi Zeiligman) Renzo Montagnani (Colonel Farès) Henri Guybet (Salomon) Originaltitel: Les aventures de Rabbi Jacob Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson, Josy Eisenberg Kamera: Henri Decaë Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6