France 2 02:40 bis 03:30 Sonstiges Trésors volés Rembrandt : le voleur amoureux 16:9 Merken "L'Enfant à la bulle de savon", toile de petit format du maître Rembrandt, a disparu un jour au Musée de Draguignan. Elle a réapparu il y a deux ans après les aveux d'un homme qui avait eu un coup de coeur pour cette petite toile en visitant le musée avec sa mère, enfant, et qui l'a conservée pendant quinze ans près de lui dans le plus grand secret. In Google-Kalender eintragen Moderation: Olivier Widmaier Picasso