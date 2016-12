France 2 15:30 bis 17:00 Sonstiges Secrets d'histoire Louis II de Bavière, le roi perché 16:9 Merken Stéphane Bern fait découvrir le destin tragique de Louis II de Bavière. Mécène de Wagner, son guide spirituel, admirateur de Versailles et de Louis XIV, au point de lui dédier deux châteaux, ce souverain n'était pas seulement préoccupé par sa quête de beauté et d'absolu. Il rêva son royaume de Bavière loin des faux semblants et des mesquineries de cour, caché dans ses montagnes, qui le protégeaient d'un monde jugé trop vulgaire. Sa cousine Elisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, était un peu son double. "Secrets d'histoire" visite les lieux qui ont vu naître les songes de Louis II, de l'irréel château de Neuschwanstein au somptueux Linderhof, ou le grandiose Herrenchiemsee et sa galerie des glaces plus longue que celle de Versailles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Bern Originaltitel: Secrets d'histoire