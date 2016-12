France 2 14:00 bis 15:30 Sonstiges Stéphane Bern : Ma vie est une fête, un tourbillon F 2014 16:9 Merken Un portrait de l'animateur Stéphane Bern, qui ouvre les portes de sa vie quotidienne. Au programme, des séquences tournées en France et à l'étranger, où l'homme de télévision et de radio se confie à la caméra. Chaque lieu visité correspond à une grande thématique du documentaire. Au travers de nombreux témoignages d'amis et de proches, des sujets comme son enfance, sa carrière, sa passion pour l'histoire et le patrimoine, sa vie privée, son intimité, ou encore ses failles sont abordés. Né le 14 novembre 1963 à Lyon, il est surtout connu pour être un spécialiste des familles royales et régnantes en Europe. In Google-Kalender eintragen Regie: Valérie Inizan, Christophe Maillet