France 2 09:55 bis 10:50 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça L'effet Tatiana F 2012 16:9

Renaud Lepic est perdu depuis que Fabienne est en voyage au Québec. Pour protéger Tatiana Lenoir, sa nouvelle voisine, il invente de gros mensonges et fait croire à l'un de ses clients qu'elle est son épouse. Mais Christiane Potin a le nez partout et met le feu aux poudres en alertant Fabienne des frasques de son mari. Chez les Bouley, c'est Valérie qui fait des siennes. Elle n'a plus qu'une chose en tête : la taille de son nez, devenu une obsession et, selon elle, la source de tous ses problèmes. Elle s'imagine même qu'il l'empêche de décrocher des budgets importants. Elle décide donc de prendre rendez-vous chez un chirurgien, sans prévenir Denis...

Schauspieler: Isabelle Gélinas (Valérie Bouley) Bruno Salomone (Denis Bouley) Valérie Bonneton (Fabienne Lepic) Guillaume De Tonquedec (Renaud Lepic) Yanis Lespert (Christophe Lepic) Tiphaine Haas (Soline Lepic) Cannelle Carré-Casseigne (Charlotte Lepic) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça Regie: Laurent Dussaux