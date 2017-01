Disney Channel 19:05 bis 19:30 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und die Kiste / Wir und Pandas Niesen USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Diese Episode zeigt uns das Leben der Bären, als sie noch Bärenjunge waren: Die drei Tiere, auf dem Weg durch die Wüste, kommen in einem riesigen Warenlager an. Nun versuchen die Bären, dieses mit Kartons gefüllte Lager zu ihrem neuen Zuhause zu machen. (b) Pandabären haben ein ganz süßes Niesen und unser Panda ist da keine Ausnahme. Als ein Video seines süßen Niesens zum Internethit wird, mutiert der Panda zur Sensation, was Nom Nom eifersüchtig werden lässt. Er versucht nun, den Wettbewerber von seinem Thron fernzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears