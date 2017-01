RTS Un 13:00 bis 14:25 Sonstiges La promenade de Noël USA 2015 Stereo Merken Luce, enfant gâtée, accepte à contre-coeur un petit job pour les vacances : promeneuse. La jeune femme doit s'occuper du chien d'un riche promoteur immobilier. Ravie d'apprendre que le parc préféré des toutous locaux doit fermer, elle est amenée à revoir son jugement au contact d'un autre promeneur, Dean un charmant jeune homme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lexi Giovagnoli (Sophie O'Dea) Calum Worthy (Drake) Diedrich Bader (Patrick O'Dea) Julia Duffy (Grace) Kathryn Albers (Emily) Dan Wilt (Aaron) Ree Lawson (Georgina) Originaltitel: All She Wishes Regie: Letia Clouston Drehbuch: Jessica L. Anderson, Letia Clouston, Kent B. Jameson Musik: Tom Jemmott