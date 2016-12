Niederlande 1 16:55 bis 17:53 Sonstiges TV Monument: Toon Hermans NL 2016 HDTV Merken Liefdevol eerbetoon aan een van de grootste cabaretiers die Nederland gekend heeft, Toon Hermans. Vandaag, precies 100 jaar geleden, werd hij geboren in Sittard. Omroepchroniqueur Han Peekel spreekt met mensen die een nieuwe en volledige kijk op de artiest en de mens geven. Zo spreekt hij met Mieke van Eeuwijk, de onbekende tweede vrouw in het leven van Toon, na de dood van zijn echtgenote Rietje. Mieke vertelt vol liefde en bewondering over Toon. Verhalen die bij het grote publiek tot nu toe onbekend zijn. Hoe ze samen de nacht voor een operatie hand in hand in het ziekenhuis lagen en liedjes van Toon zongen. Ook praat Han met Toons laatste nieuwe vriend, zanger Gé Reinders, die vertelt over de boeiende maar niet altijd makkelijke samenwerking met Toon. Toon was de eerste cabaretier op televisie die een nationaal gevoel veroorzaakte. De uitdrukking "Het was stil op straat" sloeg op zijn onemanshows waar men toen, in de jaren vijftig en zestig, massaal naar keek. Vele mensen vertellen voor het eerst over welke betekenis Toon in hun leven had. Een bijzondere betekenis die voor veel Nederlanders geldt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: TV Monument: Toon Hermans