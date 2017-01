TF1 22:05 bis 23:20 Sonstiges Les invisibles Stereo 16:9 HDTV Merken A bord, d'une péniche, sur la Seine, Arthur accueille tous les particpants de ses caméras cachées, piégeurs et piégés évoquent leur expérience cocasse. Artus a piégé des enfants, déguisé en Père Noël complètement farfelu. Rayane Bensetti et Héloise Martin retrouvent l'actrice de "Tamara" pour "le piégeur, piègé". Cartman fait une mauvaise blague à des adolescents en jouant un conseiller d'orientation très particulier. Valérie Damidot surprend Fauve Hautot en l'impliquant dans un faux contrat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Rayane Bensetti, Héloïse Martin, Fauve Hautot, Christian Millette, Valérie Damidot, Cartman, Artus