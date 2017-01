TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges J'ai tué ma meilleure amie USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Shane vient d'accoucher de son deuxième enfant, le premier qu'elle a avec son petit ami actuel, Alex. Parallèlement, Heather, une jeune fille bipolaire, met au monde son premier bébé, fruit de ses amours avec Chase. Les deux jeunes mamans font connaissance à la maternité et deviennent très vite amies. Un an plus tard, elles sont inséparables et se sont installées tout près l'une de l'autre. Chase et Heather se sont séparés, et Chase entend partager la garde du bébé, au grand dam de tout à Heather, qui s'occupe seule de sa fille depuis sa naissance. Lorsque Chase vient pour discuter de son droit de garde, Heather, prise de colère, le menace avec un couteau... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrina Bowden (Shane Riley) Blake Michael (Chase) Olivia Crocicchia (Heather Thomas) Annabel Barrett (Jade) Kim Baptiste (Detective Lund) Gerald Brodin (Ken Lachan) Wes Cannon (Connor Savage) Originaltitel: I Killed My BFF Regie: Seth Jarrett Drehbuch: Danny Abel, Blake Berris