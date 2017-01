TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges Mon bébé a disparu CDN, USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jenna Davis, une jeune femme célibataire, s'apprête à accoucher d'une petite fille. Elle est folle de joie, même si elle se demande comment elle va parvenir à concilier son enfant et son travail, maintenant qu'elle est séparée de Tom, le père du bébé. Son médecin lui recommande une surveillance prénatale régulière. Jenna se rend un soir à l'hôpital, où Lynne, une infirmière, lui fait une prise de sang et lui donne des vitamines. Dans la nuit, Jenna est prise de convulsions et de violentes douleurs puis s'évanouit. A son réveil à l'hôpital, elle découvre qu'elle a accouché mais que son bébé a disparu. Jenna ne se souvient de rien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Philips (Jenna Davis) Jay Brazeau (Dolan Severs) Suzanne Bastien (Secretary) Warren Christie (Tom Robbins) Tom McBeath (Don Walters) Ellie Harvie (Nicole/Lynne) Nathalie Therriault (Maggie Carter) Originaltitel: Stolen Innocence Regie: Neill Fearnley Drehbuch: Don Nelson Musik: Chris Ainscough