TF1 01:45 bis 02:35 Krimiserie New York, section criminelle Gentleman cambrioleur USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Une experte en antiquités est retrouvée assassinée. Les soupçons se portent sur un cambrioleur qui s'est spécialisé dans les vols d'argenterie de très grande valeur. Chargés de l'enquête, Goren et Eames tentent de trouver le moyen de l'appréhender. Ils estiment que le meilleur moyen est de le prendre en flagrant délit lors d'un nouveau cambriolage. Cependant, le voleur a beaucoup d'expérience et sait comment se rendre insaisissable. Il est peu probable qu'il fasse une erreur qui pourrait le perdre. Goren et Eames vont obtenir une aide inattendue en la personne de l'épouse d'un suspect, qui est enceinte et rêve d'une vie meilleure... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Callie Thorne (Sheila Bradley) David Harbour (Wesley Kenderson) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Kevin Dowling Drehbuch: Marlane Meyer Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post