TF1 00:50 bis 01:45 Krimiserie New York, section criminelle Une rançon suspecte USA 2004 Robert Goren et Alexandra Eames sont appelés sur une scène de crime. Une femme, célèbre pour son athéisme militant, a été tuée après avoir été kidnappée et retenue en otage. Les policiers se mettent en quête des ravisseurs, qu'ils soupçonnent de ne pas en être à leur coup d'essai et de pouvoir prochainement réitérer leur acte criminel. Rapidement, ils orientent leurs investigations dans l'entourage de la victime, et en viennent à penser que les actes des tueurs pourraient n'avoir été motivés que par un besoin d'argent et de publicité. Mais qui sont ces mystérieux assassins - D'autres militants ?... Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (A.D.A. Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Mara Hobel (April Callaway) Tom Riis Farrell (Rev. Douglas Callaway) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: onathan Herron Musik: Mike Post