TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges L'enfer du mensonge USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Trixie Stone, âgée de 15 ans, accuse un de ses camarades de classe de l'avoir violée lors d'une soirée chez son amie, Zepher. Les parents de Trixie, Laura et Daniel, tentent par tous les moyens de protéger leur fille. Quelques jours plus tard, le corps du jeune homme accusé du viol est retrouvé sans vie. Il aurait sauté du haut d'un pont. La police découvre très vite que, quelques heures avant sa mort, ce dernier s'est battu dans la rue avec Daniel Stone, qui a menacé de le tuer. Des traces de sang sont retrouvées sur le pont et le lieutenant Bartolomew, chargé de l'enquête, demande une analyse... Schauspieler: Kelly Preston (Laura Stone) Britt Robertson (Trixie Stone) Ron Eldard (Daniel Stone) Jamie Johnston (Jason Underhill) Michael Riley (Mike Bartolomew) Haley Beauchamp (Zepher Santorelli) Geordie Brown (Moss Minton) Originaltitel: The Tenth Circle Regie: Peter Markle Drehbuch: Maria Nation, Jodi Picoult Kamera: Joel Ransom Musik: Velton Ray Bunch