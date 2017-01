TF1 00:15 bis 01:00 Sonstiges Chicago Police Department Hanté par le passé USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Burgess et Roman découvrent le corps d'un enfant de 8 ans, assassiné dans une maison abandonnée. L'équipe des Renseignements se lance à la recherche du tueur, tandis qu'Antonio et Lindsay interrogent un suspect. Pendant ce temps, Voight demande à Halstead de garder un oeil sur Lindsay, encore en convalescence, et qui récupère doucement. De son côté, Burgess questionne Roman à propose de l'aiguille qu'elle a trouvée dans sa veste, tandis qu'Olinsky tente de se rapprocher de sa fille, dont il vient juste de connaître l'existence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Brian Geraghty (Sean Roman) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Mark Tinker Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Musik: Atli Örvarsson