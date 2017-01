TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges New York Unité Spéciale L'effet spectateur USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Une femme en état d'ébriété est agressée sexuellement par un groupe d'adolescents à l'extérieur de son immeuble. Les policiers chargés de l'enquête tentent de retrouver tous les témoins potentiels, notamment ceux qui ne sont pas intervenus pour venir à son secours. La victime a beaucoup de mal à se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Benson et Barba n'ont pas d'autre choix que de composer avec le manque de fiabilité des rares témoignages pour établir un portrait robot des agresseurs. L'équipe se réjouit lorsque Carisi est en mesure de convaincre un témoin discret de les identifier et de témoigner devant la justice... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Andy Karl (Mike Dodds) Abby Miller (Libby Parker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Pressman Drehbuch: Writing Credits, Dick Wolf, Robert Brooks Cohen, Brianna Yellen Musik: Mike Post