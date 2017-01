TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Mariée avant le printemps USA, CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Tout sourit à Caryn, jolie trentenaire. Son fiancé, Bryce, la comble, elle a de fidèles amis, des parents soudés et attentionnés, et un travail qu'elle adore. Mais un soir, une voyante lui prédit que si on ne lui offre pas de bague avant le printemps, elle ne se mariera jamais. C'est alors que Bryce la quitte. Caryn, en pleine réflexion sur son avenir sentimental, fait la connaissance de Tom, un jeune chef d'entreprise qui ne cache pas son attirance pour elle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Boston (Caryn Briggs) Kirby Morrow (Tom Halsey) Jesse Moss (Austin Kirkwood) Ali Liebert (Stephanie Kirkwood) Stephen E. Miller (Peter Briggs) Jillian Fargey (Elizabeth Briggs) Christopher Jacot (Bryce) Originaltitel: Ring by Spring Regie: Kristoffer Tabori Drehbuch: Jean Abounader, J.B. White Musik: Russ Howard III