TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges French romance USA 2016 Stereo 16:9 Merken Terry Russel, auteur à succès de romans d'amour, est en panne d'inspiration. Elle vient de divorcer et élève seule sa fille adolescente. Son éditrice, Leslie Everston, lui arrange un rendez-vous avec son frère, Matthew, célèbre chef et propriétaire d'un restaurant très prisé à New York. La rencontre est un fiasco. Matthew se comporte en séducteur inconstant et Terry lui fait la morale. Le courant ne passe pas. En prime, un critique impitoyable dîne, le même soir dans le restaurant de Matthew et lui exprime sa déception face à sa cuisine qui a perdu son âme. Dès la publication de son article le lendemain, le restaurant de Matthew se vide et ses investisseurs le lâchent. De son côté, Terry apprend par Leslie que si elle ne finit pas son prochain livre au plus vite, elle perdra son contrat d'édition... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hilarie Burton (Terry Russell) Victor Webster (Matthew Everston) Cristina Rosato (Leslie Everston) Emorphia Margaritis (Abby) Jocelin Haas (Jean-Luc) Brittany Drisdelle (Dianne) Kasia Malinowska (Nadia) Originaltitel: Summer Villa Regie: Pat Kiely Drehbuch: Emi Mochizuki, Carrie Lee Wilson Kamera: Bruce Chun Musik: James Gelfand, Louise Tremblay

