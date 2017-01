TF1 00:15 bis 01:00 Sonstiges First Murder Schizofrénésie USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Après le massacre perpétré dans le bus scolaire, toute la police est à la recherche du second tireur : Alfie Rentman. Alors que Terry et ses hommes pensent l'avoir retrouvé dans les galeries souterraines de la ville, il leur échappe une fois de plus. Walt, un des lieutenants de Terry, est mystérieusement abattu dans les galeries... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Taye Diggs (Terry English) Kathleen Robertson (Hildy Mulligan) Ian Anthony Dale (Jim Koto) Raphael Sbarge (David Molk) Inny Clemons (Walt Martin) Jimmy Bennett (Alfie Rentman) Mateus Ward (Dustin Maker) Originaltitel: Murder in the First Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Robert Munic Musik: H. Scott Salinas