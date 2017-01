TF1 22:35 bis 23:25 Sonstiges Chicago Med L'alternative USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Connor découvre qu'un patient gravement blessé est un vieil ami de sa famille. Il revoit son père et sa soeur, dont il s'était éloigné. Tout le monde apprend alors que Connor est le fils de Cornelius Rhodes, le propriétaire du plus grand magasin de la ville. Will essaie de se faire pardonner auprès de Natalie. Il lui demande son aide pour une violoniste qui souffre d'une perte brutale de l'audition. Il apprend que la musique est la passion cachée de Natalie... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Colin Donnell (Connor Rhodes) Nick Gehlfuss (Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Natalie Manning) DW Moffett (Cornelius Rhodes) Christina Brucato (Claire Rhodes) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Originaltitel: Chicago Med Regie: Fred Berner Drehbuch: Stephen Hootstein Musik: Atli Örvarsson