TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges Un foyer pour mes enfants USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Stewart Paylor est écrivain. Après le succès de son premier roman, il peine à trouver la matière pour le second. A son retour de vacances, il découvre qu'une famille a élu domicile chez lui en son absence. Il lui demande de partir, mais rencontre ses membres, puis les aide, toujours avec une certaine réserve... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Luke Perry (Stewart Paylor) Erica Cerra (Cynthia) Graeme Duffy (Carl) Darcy Laurie (Angelo) Catherine Lough Haggquist (Sarah Grimes) Kayden Magnuson (Vera) Camille Sullivan (Cassandra Sullivan) Originaltitel: Welcome Home Regie: James Head Drehbuch: Jonathan Zeichner Kamera: Ronald Richard Musik: Christopher Nickel