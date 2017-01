TF1 01:20 bis 02:20 Sonstiges New York police judiciaire La fête des mères USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Une adolescente, issue d'un milieu aisé, est retrouvée morte après avoir été renversée par une automobile dont le conducteur a lâchement pris la fuite. Après une première enquête, les policiers écartent la thèse de l'accident. Selon eux, cet acte criminel était destiné à atteindre le père de la jeune fille. Une série d'indices les met sur la piste du tueur, qu'ils parviennent à retrouver et à coincer dans son appartement. Les choses se compliquent brutalement quand celui-ci est assassiné à son tour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Eddie Green) S. Epatha Merkerson (Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Elisabeth Röhm (Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Ellen McLaughlin (Diane Payton) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: Janis Diamond, Dick Wolf Musik: Mike Post

