TF1 23:40 bis 00:35 Krimiserie Esprits criminels 20 ans après... USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Max Ryan, profileur à la retraite, est le mentor de Gideon. Il a écrit un livre sur une affaire jamais résolue, qui l'obsède depuis une vingtaine d'années. Il n'avait, à l'époque, pas réussi à mettre la main sur un tueur en série et s'en veut toujours d'avoir échoué dans cette enquête. A l'occasion de la parution du livre, le criminel, qui s'était tenu tranquille depuis plus de 18 ans, refait surface. Il menace de faire une nouvelle victime dans les cinq jours à venir. Une course contre la montre s'enclenche. Gideon a bien l'intention de ne pas laisser le criminel parvenir à ses fins. Max, qui connaît bien le profil du tueur, lui vient en aide... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Jeff Davis, Debra J. Fisher, Erica Messer Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina