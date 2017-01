TF1 21:50 bis 22:50 Sonstiges Clem Dimi en danger F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pour Dimi, le moment est venu d'assumer les conséquences de ses actes. Ses études, ses amours, sa famille : il s'applique à reconstruire ce qu'il a détruit. Mais n'est-ce pas trop tard - Par ailleurs, rien ne va plus pour Clem et Jérôme. La jeune femme décide de prendre un peu d'air. Elle cherche des conseils à Cheynouville... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucie Lucas (Clémentine "Clem" Boissier) Victoria Abril (Caroline "Caro" Boissier) Carole Richert (Marie-France Brimont) Philippe Lellouche (Xavier Ferran) Jean Dell (Michel Brimont) Rayane Bensetti (Dimitri) Agustin Galiana (Adrian Moron) Originaltitel: Clem Regie: Joyce Buñuel