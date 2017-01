TF1 20:55 bis 21:50 Sonstiges Clem Dimi en danger F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Caro et Xavier rentrent de leur voyage de noces, un peu plus tôt que prévu. S'ils doivent rentrer un peu précipitamment, c'est pour faire connaissance avec le bébé d'Adrian et Alyzée. Pour eux, c'est le bonheur. Dans l'élan, Caro veut changer de métier. Pour Clem, en revanche, entre les absences de Jérôme et la difficile intégration de Vava, elle doute de plus en plus d'avoir fait le bon choix, d'autant plus que l'ex-compagne de Jérôme vient de s'installer juste à côté. Quant à Dimi, il peine à faire face à la pression de son année préparatoire et redoute de décevoir son père. Séduit par l'utilisation de produits stimulants, il ne se rend pas compte qu'il met sa vie en danger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucie Lucas (Clémentine "Clem" Boissier) Victoria Abril (Caroline "Caro" Boissier) Rayane Bensetti (Dimitri) Carole Richert (Marie-France Brimont) Philippe Lellouche (Xavier Ferran) Alexandre de Faucher (Valentin) Jean Dell (Michel Brimont) Originaltitel: Clem Regie: Joyce Buñuel