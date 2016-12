ZDFinfo 04:50 bis 05:50 Reportage Inside Islam Die größte Gemeinde Europas GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Mitten in London steht die älteste und größte Moschee Großbritanniens. Über zwei Millionen Muslime besuchen sie jährlich. Doch für viele Außenstehende bleibt sie ein unbekannter Ort. Robb Leech konnte für seine Reportage "Inside Islam" einen Blick hinter die Kulissen dieser größten muslimischen Gemeinde Europas werfen und herausfinden, wie "normale" Muslime leben. Denn sein Verhältnis zum Islam ist ein besonderes - sein Bruder ist Dschihadist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welcome to the Mosque Regie: Robb Leech

