TF1 20:55 bis 23:25 SciFi-Film Pacific Rim USA 2013 Nach einer Vorlage von Travis Beacham Stereo 16:9 HDTV Après avoir provoqué des millions de morts lors d'une guerre longue et pillé les ressources naturelles de l'humanité, les Kaijus, des monstres géants surgis des flots, règnent sur le monde. Pour les vaincre, des robots gigantesques, appelés les Jaegers, ont été élaborés. Ils sont manipulés par deux pilotes simultanément par télépathie. Mais les affrontements s'annoncent délicats. Les forces armées ne parviennent pas à faire reculer les Kaijus. L'humanité est en danger. Alors, pour tenter l'opération de la dernière chance, un ancien pilote dépressif et une jeune femme en cours de formation sont réunis. Ce tandem doit manipuler un des anciens Jaegers. Vont-ils réussir leur mission ?... Schauspieler: Charlie Hunnam (Raleigh Becket) Idris Elba (Stacker Pentecost) Rinko Kikuchi (Mako Mori) Charlie Day (Dr. Newton Geiszler) Robert Kazinsky (Chuck Hansen) Max Martini (Herc Hansen) Ron Perlman (Hannibal Chau) Originaltitel: Pacific Rim Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro, Travis Beacham Kamera: Guillermo Navarro Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12