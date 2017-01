TF1 15:40 bis 17:15 Sonstiges Le safari de tous les dangers CDN, SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ryan et Emma vont rejoindre leur père à la mine où il travaille, dans le Serengeti. Ils font le voyage avec Chinook, le chien du directeur de la mine. Leur avion est abattu en vol par des troupes rebelles qui agissent sur la frontière. Ils s'écrasent dans la savane et le pilote est gravement blessé. Accompagnés de Chinook, Ryan et Emma décident de marcher jusqu'à la mine pour aller chercher des secours. Ils vont devoir affronter les dangers de la savane africaine jusqu'à ce que les équipes de recherches les trouvent... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jeri Ryan (Jennifer Croft) Ella Ballentine (Emma Croft) John Paul Ruttan (Ryan Croft) Ashley Dowds (Paul Croft) Hlomla Dandala (le colonel Ibori) LJ Urbani (Roger Kruger) Mandla Shongwe (Mandla) Originaltitel: Against the Wild II : Survive the Serengeti Regie: Richard Boddington Drehbuch: Richard Boddington Musik: Philip Miller, Dominik Svoboda