TF1 02:05 bis 03:35 Sonstiges Le grand bêtisier Stereo 16:9 HDTV Merken Un concentré de rire grand cru, avec les derniers délires de Kev Adams, Kad Merad, Philippe Candeloro ou encore JoeyStarr. Mais aussi les fous rires hors tournage et jamais diffusés de Nikos Aliagas et Nicolas Canteloup. Avec aussi les bêtisiers des épisodes de "Joséphine, ange gardien", "Nos chers voisins" et "Plus Belle la vie". Sans oublier la compilation des candidats de jeux télévisés les plus survoltés et leurs réponses irrésistibles. Au programme également, le magnéto préféré des animaux les plus drôles du net, la cérémonie des "Bêtisier Awards", les meilleures caméras cachées et d'autres surprises. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karine Ferri