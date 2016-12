TF1 23:30 bis 02:05 Sonstiges Toute la musique qu'on aime Spéciale "Bonne année 2017" Stereo 16:9 HDTV Merken Depuis les allées de Disneyland Paris, Nikos Aliagas et ses invités devoilent les playlists qui contiennent leurs chansons préférées. Ensemble, ils évoquent les moments forts de l'année 2016 et fêtent le passage à 2017 en musique. Dany Boon, Alice Pol, Amir, Tal, Line Renaud, Ary Abittan, François-Xavier Demaison, Claire Keim, Guillaume de Tonquedec, Michèle Bernier, Jenifer, Camille Chamoux et la troupe de la comédie musicale "Un été 44" se confient à cette occasion sur les titres qui leur évoquent un souvenir particulier, ou qui se révèlent particulièrement dansants. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikos Aliagas Gäste: Gäste: Dany Boon, Alice Pol, Amir, Tal, Line Renaud, Ary Abittan, François-Xavier Demaison, Jenifer, Camille Chamoux, Michèle Bernier, Claire Keim, Guillaume de Tonquédec