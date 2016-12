TF1 16:15 bis 17:50 Sonstiges Le prince de minuit USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Rob, un avocat, est exploité par son patron, Carter, et ses deux fils, Emmett et Andrew. Alors qu'il les aide sur une nouvelle affaire, il tombe peu à peu amoureux de la directrice générale de l'entreprise, Elyse Samford. Il compte profiter du bal de Halloween pour tenter sa chance avec elle, mais Emmet le surcharge de travail et lui interdit de se rendre à la soirée. Passant outre, Rob s'y rend, déguisé en prince masqué, et il embrasse Elyse. Le lendemain, Rob découvre que le cabinet tente d'arnaquer Elyse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Russell (Rob Carelli) Autumn Reeser (Elyse Samford) Richard Burgi (Howard Samford) Helen Colliander (Ruby) Damon Runyan (Emmett Higgins) Chris Gillett (Carter Higgins) Neil Crone (Sam) Originaltitel: Midnight Masquerade Regie: Graeme Campbell Drehbuch: Patricia Resnick Musik: Sean Nimmons-Paterson, Trevor Yuile