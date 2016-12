TF1 14:45 bis 16:15 Sonstiges La rose de Noël USA 2016 Stereo 16:9 Merken Riley Thomas travaille pour la holding Bullock & Barnes, à la tête de laquelle se trouve Preston Bullock, un personnage haut en couleurs, qui demande à la jeune femme de se rendre dans le Vermont afin de fermer l'une de ses entreprises. Il s'agit d'une petite société de vêtements, dont la santé financière est chancelante. A reculons, la consultante s'exécute et débarque dans la petite ville qui, au départ, lui paraît hostile. Mais elle comprend vite que les habitants sont très gentils et bienveillants et que les employés de la société qu'elle doit fermer portent tous leurs espoirs en elle. Ils pensent qu'elle est là pour les aider à remonter la pente. Peu à peu, elle s'attache aux personnes qui l'entourent et tente d'aider l'entreprise... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Abigail Hawk (Riley Thomas) Chevy Chase (Preston Bullock) David O'Donnell (Wyatt Davis) Howard Hesseman (Nick Harper) Morgan Fairchild (Joanne Davis) Zack Ward (David Briggs) Gerald Webb (Steve) Originaltitel: A Christmas in Vermont Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Michael Varrati, Fred Olen Ray Kamera: Alexander Yellen Musik: Chad Rehmann