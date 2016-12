Sky Sport 2 09:00 bis 13:00 Kampfsport Wrestling: WWE PPV: Roadblock USA Stereo 16:9 HDTV Merken Wenige Stunden nachdem Roman Reigns seinen U.S. Championship Titel bei "Hell in a cell" verteidigte, ließ der "Gladiator" wissen, er wolle seine breiten Schultern weiter dekorieren... Und zwar mit dem WWE Universal Championship Titel von "Prizefighter" Kevin Owens! Fortan wurde es hitzig zwischen den beiden. Owens machte Reigns für die Niederlage gegen SmackDown Live bei der Survivor Series verantwortlich, der "Big Dog" verlachte die kämpferischen Fähigkeiten des Champions. Nachdem Reigns den Superstar Owens bereits beim Herausforder-Match zu Boden prügelte, will er ihn nun bei "WWE Roadblock: End of the Line" vom Thron stürzen. Behält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie