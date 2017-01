RTS Deux 21:45 bis 23:15 Sonstiges Stéphane Bern : ma vie est une fête, un tourbillon F 2015 Stereo Untertitel Merken Ils sont venus, ils sont tous là, même son père, pour évoquer l'animateur bouclé, spécialiste des têtes couronnées, ami de la princesse Stéphanie de Monaco (" Il peut tout me demander "), président des Amis de la Maison de France dès l'âge de 20 ans, secrétaire particulier du Comte de Paris, prétendant au trône de France. La royauté est dans les gênes du jeune homme, né à Lyon en 1963. Ses grands-parents vivent à Luxembourg et l'initient très tôt à l'actualité du Grand-Duché. Victime d'une éducation de fer, " à la prussienne ", le jeune garçon se construit un royaume enchanté pour encaisser cette litanie " ça ne vaudra jamais son frère " lorsqu'il est mis en comparaison de son " génial " aîné, Armand. C'est sa rencontre et son amitié avec sa " mère professionnelle ", Marie-Claire Pauwels, rédactrice en cheffe de Madame Figaro, qui le révèle à lui-même. Stéphane Bern se lâche enfin. Et la mort de Lady Di en août 1997 fait de lui le chroniqueur éclairé, incontournable et pétri d'aisance, que toutes les chaînes de télévision s'arrachent. De Pigalle, à Paris, où il réside, à Parros, dans les Cyclades, où il se détend en vacances, Stéphane Bern se raconte. De nombreux témoignages émaillent ce documentaire : portrait d'un garçon travailleur dont le " charme anachronique ", la ferveur et les bonnes manières ont eu raison des modes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stéphane Bern : ma vie est une fête, un tourbillon