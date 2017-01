ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Unerkannt USA 2015 2017-01-12 23:50 Stereo Merken Im allgemeinen Gedränge eines großen Schlussverkaufs wird Helen Barnes von einem Unbekannten erstochen. Auf den Überwachungsaufnahmen entdecken die Ermittler einen Mann zur Tatzeit ganz in der Nähe des Opfers. Doch als sie Elliot Dutton aufspüren, stellt sich bei Jane schnell Ernüchterung ein. Denn Dutton leidet an Prosopagnosie, einer seltenen Krankheit, die es ihm unmöglich macht, Gesichter zu unterscheiden und zu erkennen. Außerdem behauptet Dutton, er sei kurz zuvor von seinem Chef angegriffen worden und daher in die Menschenmenge geflüchtet. Als das Team Duttons Chef befragen will, findet es ihn tot vor. Er wurde ermordet, und Dutton hatte offenbar den Mörder überrascht und schwebt somit nun selbst in großer Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Vince Korsak) Idara Victor (Nina Holiday) Eddie Jemison (Elliot Dutton) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Clancy Drehbuch: Sam Lembeck Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12